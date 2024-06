En direct

19:34 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Chierry fait envie Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Front populaire qui a émergé en 2024. Ce qui rend très flou le vote de gauche aujourd'hui. Au cours du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 20,33% des voix dans la commune. Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 12,18% à Chierry début juin. Mais ce sont 23% que peut en revanche briguer la gauche cette fois, la part de voix du chef de file Place Publique étant à rehausser avec celles de Manon Aubry (6,44%), de l'EELV Marie Toussaint (3,68%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,07%).

18:42 - Le RN a solidement avancé à Chierry en 5 ans Difficile de tirer des conclusions de cette combinaison hétéroclite de scores. Mais quelques grandes directions se dégagent… Alors qu'au niveau de la France, les scores du RN ont grimpé à plus de 31% des voix aux européennes de 2024, soit 8 points de plus qu'en 2019, la dynamique locale semble bien plus puissante. Le mouvement lepéniste a en effet déjà avancé de 11 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN arrive à près de 30% ou plus à Chierry ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à 37,7% à Chierry il y a trois semaines Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus pertinent encore, au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est un véritable marqueur. Il y a quelques semaines en effet, à Chierry, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, a pris une longueur d'avance, glanant 37,7% des votes contre Valérie Hayer à 16,78% et Raphaël Glucksmann à 12,18%. Dans le détail, 164 votants se sont tournés vers elle dans la cité.

14:32 - Chierry avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 L'élection à la présidence de la République est incontestablement la référence pour jauger une préférence politique locale. Chierry avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 27,06%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, porté par 28,48% des suffrages. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 19,94% et 9,65% des suffrages. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 44,93% contre 55,07%.

12:32 - À Chierry, les résultats des dernières législatives aussi pertinents aujourd'hui ? Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera observé selon le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste de la France. Au premier tour des élections législatives 2022, Chierry, couverte par la 5ème circonscription de l'Aisne, verra le binôme estampillé Divers centre l'emporter avec 29,08%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 19,62%. Surprise totale : le parti d'extrême droite réussira finalement à finir sur la première marche de ces législatives, avec 51%, contre 49,00% pour le binôme Nupes lors du deuxième round.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Chierry : ce qu'il faut savoir Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Chierry mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles d'influer sur les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 383 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,2%, le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (84,23%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 431 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,92%) révèle des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (9,13%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Chierry mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 24,52% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Chierry ? À Chierry (02400), l'un des critères importants des élections législatives 2024 sera incontestablement le taux de participation. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 51,31% au premier tour et seulement 49,76% au deuxième tour. A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 76,89% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 77,94% au premier tour, soit 650 personnes. La baisse du pouvoir d'achat et ses répercussions sur le quotidien des Français sont de nature à impacter la participation à Chierry.