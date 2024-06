En direct

19:49 - Un bloc de gauche évalué entre 19% et 21% à Charly-sur-Marne pour ces législatives Alors que la Nupes avait marqué les esprits lors des législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Front populaire qui se présente pour ces élections. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. Pour le premier round des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait attiré 21,29% des bulletins dans la commune. Un score à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Glucksmann a plus récemment atteint 5,46% à Charly-sur-Marne début juin. Reste que dans la localité, il faudra aussi tenir compte des 11,05% de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,54% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,4% de Léon Deffontaine (PCF). Soit une somme de 19% cette fois.

18:42 - 16 points gagnés en 5 ans par l'extrême droite à Charly-sur-Marne Alors que tirer de tous ces données ? Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats de Jordan Bardella ont affiché plus de 31% des voix aux européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale semble bien plus puissante. Le parti lepéniste a en effet déjà récupéré 16 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN dépassera les 36% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste de Jordan Bardella à 45,11% à Charly-sur-Marne début juin Le résultat de ces législatives devrait faire écho au séisme survenu le 9 juin dernier. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, s'est arrogée les élections européennes à Charly-sur-Marne. Le mouvement a enregistré 45,11% des voix, face à Valérie Hayer à 13,21% et Manon Aubry à 11,05%.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Charly-sur-Marne au premier tour de la présidentielle 2022 L'inclinaison des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans le choix fait lors de l'élection de celui qui va présider la France. Marine Le Pen avait amplement surpassé son score national à Charly-sur-Marne au cours de la présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 33,59% des électeurs dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 21,91% et 21,58% des voix. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec seulement 6,05% des suffrages pour sa part. Au deuxième tour, face à Emmanuel Macron, la patronne du RN finissait aussi première avec 53,72% contre 46,28%.

12:32 - Un RN déjà favori ce soir Le résultat du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un précédent clé au moment de l'élection du jour. Le Rassemblement national arrivait en première position à Charly-sur-Marne au début des élections législatives 2022. C'est en effet Jocelyn Dessigny qui se plaçait en tête au premier tour avec 28,29% dans la commune, partie intégrante de la 5ème circonscription de l'Aisne. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 58,59%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 41,41%.

11:02 - Les enjeux locaux de Charly-sur-Marne : tour d'horizon démographique Dans la ville de Charly-sur-Marne, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 129 habitants/km² et un taux de chômage de 15,27%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Avec ses 7,4% d'agriculteurs pour 2 581 habitants, cette ville est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 7,74% et d'une population immigrée de 9,52% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation à Charly-sur-Marne mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,37% des habitants titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Charly-sur-Marne Au fil des dernières années, les 2 622 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a quelques semaines, au moment des précédentes élections européennes, 48,58% des personnes en capacité de voter à Charly-sur-Marne avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 53,67% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 43,86% au premier tour. Au deuxième tour, 44,69% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 665 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 73,09% étaient allés voter. Le taux de participation était de 73,87% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 230 personnes.