Résultat des législatives à Château-Thierry : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - Sur qui vont converger les orphelins de la Nupes disparue à Château-Thierry ? La Nupes, qui fait déjà partie du passé, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers le Nouveau Front populaire ce dimanche ? Lors des européennes, la liste Glucksmann a glané 12,17% à Château-Thierry. Mais ce sont 30% que peut en revanche viser la gauche, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à réévaluer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (13,37%), de Marie Toussaint (3,53%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,12%). La réserve de voix s'avère conséquente : lors du premier tour des législatives en 2022, à Château-Thierry, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 25,86% des votes dans la commune. Une percée à affiner enfin avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (27,08% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,24% pour Yannick Jadot, 2,27% pour Fabien Roussel et 1,17% pour Anne Hidalgo).

18:42 - À Château-Thierry, un Rassemblement national favori ? Difficile de trouver un sens à cette combinaison hétéroclite de résultats. Mais quelques grandes lignes se distinguent… L'étiquette RN devrait atteindre 30% à Château-Thierry lors du premier tour de ces législatives si la dynamique prévue par les élections du 9 juin se répercute localement. Le parti frontiste est même crédité d'environ 30% des voix dans le pays, soit quinze points de plus qu'il y a deux ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? L'addition est un peu facile, mais logique compte tenu de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, en cinq ans seulement, entre les européennes de 2019 et de 2024.

15:31 - Un résultat de Bardella dans la moyenne à Château-Thierry début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral semble aussi avisé au moment de se préparer au scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Le 9 juin en effet, à Château-Thierry, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella à sa tête, s'est imposée, récoltant 34,84% des voix contre Valérie Hayer à 14,83% et Manon Aubry à 13,37%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon en tête à Château-Thierry au premier tour de la dernière présidentielle Château-Thierry avait préféré Jean-Luc Mélenchon pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 24,9%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, porté par 27,08% des suffrages. Emmanuel Macron et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 24,67% et 6,47% des suffrages. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 45,34% contre 54,66%.

12:32 - À Château-Thierry, les résultats des dernières législatives aussi convaincants aujourd'hui ? Analyser le plus récent scrutin législatif semble plutôt sensé au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN était en échec au premier tour dans la ville de Château-Thierry, cumulant 20,71% des suffrages sur place, contre 32,69% pour Sébastien Eugène (Divers centre). Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux concurrents estampillés Nouvelle union populaire écologique et sociale (55,36% contre 44,64% pour le RN). Mais c'est Stéphane Frere (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui prenait l'avantage cette fois.

11:02 - Démographie et politique à Château-Thierry, un lien étroit Comment les habitants de Château-Thierry peuvent-ils peser sur le résultat des élections législatives ? Avec 37% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 23,57%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments clés. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2095,59 € par mois, sont souvent l'expression d'une pression financière sur les foyers. Enfin, la présence d'une population immigrée de 14,96% et d'une population étrangère de 13,20% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Château-Thierry mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 14,67% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : la situation à Château-Thierry Le niveau d'abstention constituera indiscutablement un facteur important des élections législatives 2024 à Château-Thierry. Les incitations à contrer le RN pourraient impacter la participation à Château-Thierry. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, sur les 9 498 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 36,85% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 35,00% au premier tour. En comparaison, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 58,02% au premier tour et seulement 59,61% au second tour. Quel député détrônera Stéphane Frere dans la 5ème circonscription de l'Aisne ?