En direct

19:34 - À Chézy-sur-Marne, quels reports de voix à gauche aux européennes ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) ayant éclaté, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? Pour le premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 16,31% des votes dans la localité. Aux élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 9,21% à Chézy-sur-Marne. Reste que dans la commune, il faudra aussi tenir compte des 4,41% de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,22% de Marie Toussaint (EELV) et les 0,77% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, une somme de 17% cette fois.

18:42 - En 5 ans, le RN a grappillé 11 points à Chézy-sur-Marne Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'au niveau de la France, les scores du RN ont affiché plus de 30% des voix aux européennes de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale semble encore plus forte. Le parti lepéniste a en effet déjà avancé de 11 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN dépassera les 39% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin, la victoire du RN à Chézy-sur-Marne Consulter des résultats plus récents nous semble aussi avisé au moment d'observer le scrutin de ce 30 juin. 43,76% des voix se sont en effet portées vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Chézy-sur-Marne, devant Valérie Hayer à 13,24% et François-Xavier Bellamy à 10,75%. Le RN attirait ainsi 228 habitants de Chézy-sur-Marne passés par les urnes.

14:32 - Chézy-sur-Marne avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle L'élection présidentielle est sans doute la référence pour évaluer une tendance politique locale. La commune de Chézy-sur-Marne avait plébiscité Marine Le Pen au moment de l'élection présidentielle de 2022 puisque la cheffe du parti frontiste prenait les devants avec 33,38% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 26,76% et 12% des voix. Valérie Pécresse devait se contenter de la quatrième place avec 6,48% des voix pour sa part. Avec 49,93%, Marine Le Pen s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,07%.

12:32 - Quel verdict pour le Rassemblement national ce dimanche à Chézy-sur-Marne ? Analyser le scrutin législatif le plus récent semble une évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Lors des législatives 2022, le RN arrivait en pôle position à Chézy-sur-Marne. Dans la commune, partie intégrante de la 5ème circonscription de l'Aisne, c'est Jocelyn Dessigny qui s'imposait au premier tour avec 31,36%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 64,34%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 35,66%.

11:02 - Les défis socio-économiques de Chézy-sur-Marne et leurs implications électorales La démographie et le contexte socio-économique de Chézy-sur-Marne contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,39% et une densité de population de 59 habitants par km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (24,19%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 479 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,93%) met en lumière des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,45%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Chézy-sur-Marne mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 36,07% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

09:32 - Participation à Chézy-sur-Marne : que retenir des précédentes élections ? Comment votent traditionnellement les habitants de cette ville ? Lors des précédentes européennes, le taux d'abstention représentait 43,59% des électeurs de Chézy-sur-Marne, à comparer avec un taux d'abstention de 46,9% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 50,72% au premier tour. Au deuxième tour, 53,86% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle atteignait 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.