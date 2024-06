En direct

19:48 - Quelles sont les options de reports pour le vote de gauche à Nogent-l'Artaud ? L'union de la gauche aux dernières législatives étant terminée, à quel parti vont s'attacher ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Combien en récupérera le Nouveau Front populaire ? La réponse est complexe. La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait atteint 8,89% à Nogent-l'Artaud le 9 juin. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, celle d'EELV et enfin celle du PCF le 9 juin. En d'autres termes, une somme tournant autour des 21% sur place. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Nogent-l'Artaud, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 19,97% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - L'extrême droite a fortement progressé à Nogent-l'Artaud en 5 ans Que conclure de cette masse de scores ? La progression du RN, qui s'élève déjà à 10 points à Nogent-l'Artaud entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 39% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Au début du mois, la piqure de rappel de Bardella à Nogent-l'Artaud Le résultat de ce dimanche 30 juin devrait faire écho au séisme survenu le 9 juin dernier. 46,84% des votes se sont en effet portés vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Nogent-l'Artaud, contre Valérie Hayer à 10,69% et Manon Aubry à 9,19%. Le mouvement d'extrême droite l'a emporté avec 311 votants de Nogent-l'Artaud.

14:32 - 34,58% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Nogent-l'Artaud La préférence des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus dans le choix fait lors de l'élection à la présidence de la République. L'élection à la présidence de la République s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. Marine Le Pen écrasait le match avec 34,58% au premier round contre 21,48% pour Emmanuel Macron et 20,2% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec 5,81% des suffrages. Au second tour, la cheffe du RN surclassait aussi Macron avec 59,11%.

12:32 - Quel résultat à Nogent-l'Artaud pour le RN ce dimanche ? Le résultat des législatives au niveau local sera scruté à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Le RN parvenait en première position à Nogent-l'Artaud lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. C'est en effet Jocelyn Dessigny qui se classait en pôle position au premier tour avec 31,08% dans la commune, qui faisait partie de la 5ème circonscription de l'Aisne. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 60,54%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 39,46%.

11:02 - Les données démographiques de Nogent-l'Artaud révèlent les tendances électorales Quelle influence la population de Nogent-l'Artaud exerce-t-elle sur le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 14,47% et une densité de population de 91 hab/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (71,97%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 593 votants. Enfin, la présence d'une population étrangère de 8,35% et d'une population immigrée de 9,55% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'instruction à Nogent-l'Artaud mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 41,73% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Quelle sera la participation aux élections législatives à Nogent-l'Artaud ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des consultations démocratiques antérieures. Durant les européennes du mois de juin 2024, 54,75% des personnes en capacité de voter à Nogent-l'Artaud avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 53,95% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 59,71% au premier tour et seulement 61,75% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Nogent-l'Artaud ? Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 32,88% des votants de la commune, contre une abstention de 29,93% au premier tour.