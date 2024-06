En direct

19:34 - Le Front populaire, à la hauteur de la Nupes à gauche lors de ces législatives 2024 ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute, va-t-elle voir son score aller directement vers le Front populaire aux législatives 2024 ? La manne semble conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Montreuil-aux-Lions, le binôme Nupes avait en effet enregistré 19,85% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,87% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,48% pour Yannick Jadot, 2,9% pour Fabien Roussel et 1,02% pour Anne Hidalgo). Lors des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 7,51% à Montreuil-aux-Lions. Reste que dans la ville, il faudra aussi avoir un œil sur les 6,22% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 2,36% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,15% de Léon Deffontaine (PC). Soit une somme de 17% cette fois.

18:42 - L'évolution inédite de l'extrême droite à Montreuil-aux-Lions Difficile d'établir des parallèles dans tous ces résultats. Mais des pistes apparaissent… L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 12 points à Montreuil-aux-Lions entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection rapide, on peut donc déduire que le RN sera à près de 48% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin, la petite démonstration du RN à Montreuil-aux-Lions Le constat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques semaines est incontournable. Consulter des résultats aussi récents apparaît donc comme encore plus pertinent au moment d'observer le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail, 229 habitants de Montreuil-aux-Lions passés par les bureaux de vote se sont en effet tournés vers la liste Rassemblement national il y a quelques jours, aux européennes. La liste, qui avait comme guide Jordan Bardella, enregistrait 49,14% des votes face à Valérie Hayer à 9,01% et Marion Maréchal à 7,94%.

14:32 - Montreuil-aux-Lions avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans les choix faits lors de l'élection à la présidence de la République. Il faut noter que le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un résultat plus fort aux législatives 2022 à Montreuil-aux-Lions que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat, puisqu'elle avait rassemblé 38,17% au premier tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, crédités chacun de 18,87% et 15,82%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 64,86% contre 35,14%).

12:32 - Des élections législatives qui avaient souri au Rassemblement national la dernière fois Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera l'observation majeure au niveau local pour ces élections des députés. Le Rassemblement national parvenait en pôle position à Montreuil-aux-Lions au cours des élections des députés en 2022. Dans la commune, partie intégrante de la 5ème circonscription de l'Aisne, c'est Jocelyn Dessigny qui s'imposait au premier tour avec 40,20%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 65,21%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 34,79%.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Montreuil-aux-Lions Devant le bureau de vote de Montreuil-aux-Lions, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Dotée de 608 logements pour 1 351 habitants, la densité de la commune est de 106 hab par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 106 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 680 foyers fiscaux. Dans le bourg, 38% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 6,33% ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des politiques en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 28,65% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 47,3% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 2553,86 euros, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. À Montreuil-aux-Lions, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

09:32 - Abstention aux élections législatives à Montreuil-aux-Lions : facteurs et implications À Montreuil-aux-Lions, le taux de participation constituera immanquablement l'un des facteurs importants de ce scrutin législatif. Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 57,02% au premier tour et seulement 58,06% au deuxième tour. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, sur les 957 personnes en âge de voter dans la localité, 28,74% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 27,27% au premier tour. La hausse des prix du quotidien qui pèse sur les finances des Français combinée avec les incertitudes engendrées par la guerre en Ukraine, pourraient entre autres avoir un impact sur la stratégie de vote des électeurs de Montreuil-aux-Lions.