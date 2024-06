En direct

19:34 - Quel candidat vont élire les électeurs de la gauche à Étampes-sur-Marne ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, que feront ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Combien récupérera le Nouveau Front populaire ? La liste Glucksmann, soutenue par le PS, avait atteint 6,68% à Étampes-sur-Marne pour ces élections continentales. Mais ce sont 20% que peut en revanche viser la gauche, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (9,27%), de Marie Toussaint (1,29%) ou encore de Léon Deffontaine (4,31%). Au cours du premier round des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 21,57% des votes dans la localité.

18:42 - Le Rassemblement national en force à Étampes-sur-Marne pour les législatives Que déduire des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? La progression du RN est déjà puissante à Étampes-sur-Marne entre le score de Jordan Bardella en 2019 (41,05%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (45,91%), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt au RN une progression de 15 points par rapport à la précédente élection des députés dans l'ensemble du pays, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver tout proche des 40% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Début juin, la petite démonstration de Bardella à Étampes-sur-Marne Consulter des résultats plus récents peut aussi sembler logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le score de la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Étampes-sur-Marne, avec 45,91%, soit 213 voix. Le mouvement eurosceptique doublait alors Valérie Hayer à 12,07% et Manon Aubry à 9,27%.

14:32 - 33,48% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Étampes-sur-Marne Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Étampes-sur-Marne lors de l'élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 33,48% des suffrages dès le premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 22,22% et 16,96% des voix. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec 7,31% des suffrages pour sa part. Au 2e tour, face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen avait aussi une longueur d'avance avec 57,12%.

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant ce dimanche Les législatives avaient donné un excellent démarrage pour le RN à Étampes-sur-Marne. On retrouvait en effet Jocelyn Dessigny devant ses concurrents au premier tour, avec 33,48% dans la ville, qui faisait partie de la 5ème circonscription de l'Aisne. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 56,95%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 43,05%.

11:02 - Étampes-sur-Marne : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la ville d'Étampes-sur-Marne, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 562 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 14,35%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (82,67%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 455 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 10,37% et d'une population étrangère de 7,36% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Étampes-sur-Marne mettent en relief une diversité de qualifications, avec 14,64% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Participation aux législatives à Étampes-sur-Marne : facteurs et implications Comment votent habituellement les habitants de cette ville ? Au moment des européennes du mois de juin 2024, le pourcentage de participation s'élevait à 49,79% des électeurs d'Étampes-sur-Marne (Aisne). La participation était de 55,53% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 47,95% au premier tour. Au deuxième tour, 44,95% des citoyens se sont déplacés. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 946 personnes en âge de voter dans la ville, 74,1% avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 73,52% au second tour, soit 697 personnes.