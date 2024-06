En direct

19:34 - À Brasles, quel candidat vont élire les électeurs de l'ancienne Nupes ? Une autre source de doute qui enveloppe ces législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après la construction du Nouveau Front populaire, un an après la disparition de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. A l'issue du premier tour des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 20,07% des suffrages dans la commune. Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 8,78% à Brasles pour le tour unique des européennes. Mais la gauche pourrait être bien plus haut aux législatives, puisque la coalition ripolinée peut théoriquement atteindre 20% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a gagné 9 points à Brasles Que peut-on conclure de l'ensemble de ces données ? Alors que sur la France entière, les résultats du Rassemblement national se sont élevés à plus de 31% des voix aux élections européennes de 2024, soit huit points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale apparaît plus puissante encore. Le parti a en effet déjà progressé de 9 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN soit pas loin des 40% à Brasles ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le Rassemblement national à 43,72% à Brasles le 9 juin dernier Le résultat qui est tombé lors des dernières élections il y a quelques semaines reste sans doute plus ancré encore dans les esprits. Dans le détail, 254 habitants de Brasles passés par les isoloirs ont en effet été séduits par le parti lepéniste il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste Bardella attirait 43,72% des voix devant Valérie Hayer à 15,83% et Raphaël Glucksmann à 8,78%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Brasles lors de la dernière présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans le verdict de l'élection du locataire de l'Elysée. L'élection à la présidence de la République avait donné un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 à Brasles. La numéro 1 du Rassemblement national cumulait déjà 33,95% au 1er tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 24,02% et 16,42% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec 5,76% des voix. Au 2e tour, face à Macron, Marine Le Pen conservait son avantage avec 54,14% contre 45,86%.

12:32 - Quel score pour le RN aux législatives à Brasles ? Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un enseignement précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a deux ans pour les législatives, le Rassemblement national réalisait un joli démarrage à Brasles. On retrouvait en effet Jocelyn Dessigny devant ses concurrents au premier tour, avec 33,64% dans la commune, qui votait pour la 5ème circonscription de l'Aisne. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 56,39%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 43,61%.

11:02 - Brasles : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Brasles comme partout. Avec ses 1 635 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 78 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (77,51%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 38,89% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 38,77% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 237,82 €, accable une commune qui désire un avenir prospère. Brasles incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.

09:32 - Abstention à Brasles : quelles perspectives pour les législatives ? Au cours des dernières années, les 1 667 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux de participation atteignait 57,17% des électeurs de Brasles (Aisne), à comparer avec une participation de 60,42% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 51,77% au premier tour. Au deuxième tour, 49,68% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Brasles ? Pour comparer, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, c’était moins qu’en 2017.