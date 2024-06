En direct

19:34 - Un bloc de gauche entre 20% et 25% à Acy pour ces législatives Une autre interrogation de ces législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après l'accord des partis autour du Front populaire. A l'issue des élections européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 8,82% à Acy. Mais on peut en revanche estimer un score de 20% pour la gauche pour ces législatives dans la cité, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à additionner avec celles de Manon Aubry (6,05%), de l'EELV Marie Toussaint (5,29%) et enfin de Léon Deffontaine (1,51%). Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Acy, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 25,55% des votes dans la commune. Une percée à affiner enfin avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - 9 points arrachés en 5 ans par le Rassemblement national à Acy Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du RN ont grimpé à plus de 31% des suffrages aux élections européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale semble plus forte encore. Le mouvement a en effet déjà récupéré 9 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN dépassera les 50% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin, la piqure de rappel du RN à Acy Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'appréhender le scrutin des législatives. Le 9 juin en effet, à Acy, la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, avec 46,35% des suffrages contre Raphaël Glucksmann à 8,82% et Valérie Hayer à 8,31%. Dans le détail, 184 votants se sont tournés vers elle dans la localité.

14:32 - Acy avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle Performance notable : le Rassemblement national avait affiché au premier tour plus de voix aux législatives 2022 à Acy que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle. La candidate avait engrangé 39,52% au premier tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités respectivement de 20,32% et 15,4%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 62,4% contre 37,6%).

12:32 - Nouveau raid pour le Rassemblement national à Acy ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella à ces législatives sera très scruté. Les législatives avaient offert un puissant résultat pour le RN à Acy. On retrouvait en effet Jocelyn Dessigny devant ses concurrents au premier tour, avec 42,58% dans la commune, qui votait pour la 5ème circonscription de l'Aisne. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 63,33%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 36,67%.

11:02 - Le poids démographique et économique d'Acy aux législatives Dans les rues d'Acy, les élections sont en cours. Dotée de 460 logements pour 1 016 habitants, la densité de la ville est de 86 habitants par km². Ses 31 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 310 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (83,91%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 29,63% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 45,48% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 56,10 euros, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. À Acy, les spécificités locales, tels que le travail, l'instruction et l'intégration, se joignent aux objectifs français.

09:32 - Taux d'abstention lors des dernières élections législatives à Acy : quels enseignements ? À Acy (02200), la participation constituera sans nul doute l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2024. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,39% au premier tour. Au deuxième tour, 55,24% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Acy ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 21,94% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 20,63% au deuxième tour. La baisse du pouvoir d'achat serait par exemple susceptible faire augmenter le taux de participation à Acy.