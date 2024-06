En direct

19:34 - Les bulletins de la Nupes font envie La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté, va-t-elle voir son score aller directement vers le Front populaire lors de ces nouvelles élections ? Au cours du premier round des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait enregistré 19,85% des suffrages dans la commune. La liste portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment obtenu 15,4% à Nogentel début juin. Mais ce sont 25% que peut en revanche attendre la gauche cette fois, la part de voix du leader Place Publique étant à renforcer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (3,32%), de Marie Toussaint (4,5%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (3,08%).

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a gagné 14 points à Nogentel Alors que retenir de cette combinaison de données ? L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 14 points à Nogentel entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera à près de 42% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance de Bardella à Nogentel début juin Bien des choses ont changé depuis ces élections. 44,55% des suffrages se sont en effet dirigés vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Nogentel, devant Raphaël Glucksmann à 15,4% et Valérie Hayer à 10,43%. Le mouvement d'extrême droite a fini premier avec pas moins de 188 électeurs de Nogentel.

14:32 - 33,22% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Nogentel L'élection à la présidence de la République est sans doute la référence pour estimer une préférence politique locale. Elément saillant : le Rassemblement national avait enregistré au premier tour plus de votes aux législatives il y a deux ans à Nogentel que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République, puisqu'elle avait accumulé 33,22% au 1er tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 24,92% et 16,27%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 52,63% contre 47,37%).

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce dimanche Le score en faveur du Rassemblement national sera le grand sujet au niveau local pour ces élections législatives 2024. Le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Nogentel au cours des élections des députés il y a deux ans. Dans la commune, qui faisait partie de la 5ème circonscription de l'Aisne, c'est Jocelyn Dessigny qui arrivait en tête au premier tour avec 34,42%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 61,45%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 38,55%.

11:02 - Démographie et politique à Nogentel, un lien étroit Quel impact aura la population de Nogentel sur le résultat des élections législatives ? Dans le bourg, 17,73% des résidents sont des enfants, et 10,36% sont des personnes âgées. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations des mesures en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (13,52%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 403 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,81%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,29%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Nogentel mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,35% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Les législatives sont lancées à Nogentel : scrutin en cours L'observation des résultats des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville. Lors des élections européennes de début juin, parmi les 826 inscrits sur les listes électorales à Nogentel, 46,73% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 43,00% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,75% au premier tour. Au deuxième tour, 48,88% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Nogentel ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 18,43% le midi et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.