La Nupes, qui n'a pas survécu, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers la nouvelle alliance à gauche aux législatives 2024 ? Au cours du premier tour des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 15,24% des bulletins dans la commune. Une somme à comparer avec les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste PS-Place publique de Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 5,41% à Neuilly-Saint-Front début juin. Mais on peut en revanche se projeter sur un résultat de 12% pour la gauche pour ces législatives dans la cité, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à additionner avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (4,02%), de l'écologiste Marie Toussaint (2,22%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,11%).

Que tirer de cette avalanche de chiffres ? Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été grappillés par le RN dans la localité entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. En faisant une projection simple, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 60% à Neuilly-Saint-Front ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date semble aussi évident au moment d'analyser le scrutin des législatives. C'est en effet la liste Bardella qui a remporté les élections du Parlement européen 2024 à Neuilly-Saint-Front, avec 61,86% des électeurs, soit 446 voix, devant la liste portée par Valérie Hayer avec 8,04%, et la liste de Raphaël Glucksmann avec 5,41%.

14:32 - Qui est sorti vainqueur de l'élection présidentielle à Neuilly-Saint-Front en 2022 ?

La typologie politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait fini première avec 49,3% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Neuilly-Saint-Front. Emmanuel Macron était deuxième avec 18,07% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,35%. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 8,63% des voix. La cheffe du RN s'imposait ensuite au second round dans la ville avec 69,46%, devant Emmanuel Macron à 30,54%.