19:49 - La nouvelle union de la gauche pourrait atteindre entre 12% et 13% à Fère-en-Tardenois à l'issue de ces législatives Alors que la Nupes avait fait une percée lors des élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle union qui a émergé en 2024. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. La liste portée par Raphaël Glucksmann avait terminé à 6,03% à Fère-en-Tardenois début juin. Mais ce sont 12% que peut en revanche viser la gauche, la part de voix du leader Place Publique étant à réévaluer avec celles de Manon Aubry (4,8%), de l'EELV Marie Toussaint (1,34%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,12%). La manne s'avère conséquente : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Fère-en-Tardenois, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 13,74% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner enfin avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 13 points à Fère-en-Tardenois Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été arrachés par le RN au niveau local entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. En extrapolant, on peut donc déduire que le RN sera à environ 40% à Fère-en-Tardenois ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le Rassemblement national a dépassé les 50% à Fère-en-Tardenois aux européennes Le résultat de ce dimanche 30 juin sera peut être plus proche encore de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 53,41% des votes se sont en effet tournés vers le RN de Jordan Bardella début juin, aux européennes à Fère-en-Tardenois, face à Valérie Hayer à 15,2% et Raphaël Glucksmann à 6,03%. Le mouvement nationaliste l'a emporté avec 478 électeurs de Fère-en-Tardenois.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Fère-en-Tardenois lors de la dernière présidentielle C'est sans doute le scrutin présidentiel qui est le meilleur indice sur l'inclinaison des habitants d'une commune. L'élection à la présidence de la République avait servi un beau plébiscite à Marine Le Pen en 2022 à Fère-en-Tardenois. Marine Le Pen cumulait déjà 40,25% au premier round, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 26% et 13,59% des voix. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec seulement 4,67% des suffrages. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 57,5%, devant Emmanuel Macron à 42,5%.

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche Revenir sur le scrutin législatif le plus récent apparaît comme une évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Lors des élections du Parlement il y a deux ans, le RN tirait son épingle du jeu à Fère-en-Tardenois. C'est en effet Jocelyn Dessigny qui arrivait en pôle position au premier tour avec 35,05% dans la commune, qui faisait partie de la 5ème circonscription de l'Aisne. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 64,37%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 35,63%.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Fère-en-Tardenois Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Fère-en-Tardenois, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 2 925 habitants répartis dans 1 603 logements, cette commune présente une densité de 154 hab par km². L'existence de 186 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la commune, 16,43% des résidents sont des enfants, et 30,71% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, dont 29,62% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 231 € par an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 25,1%, révélant une situation économique instable. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Fère-en-Tardenois montre l'attachement des habitants aux idées de l'Hexagone.

09:32 - Etude de l'abstention lors des législatives à Fère-en-Tardenois Au cours des dernières années, les 2 965 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Lors des précédentes européennes, sur les 2 014 inscrits sur les listes électorales à Fère-en-Tardenois, 46,13% avaient pris part au scrutin. La participation était de 51,46% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 46,49% au premier tour et seulement 44,33% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Fère-en-Tardenois cette année ? En comparaison, à l'échelle du pays, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, presque un record pour des élections législatives.