Que déduire des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été gagnés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il est donc possible que le RN puisse atteindre voire dépasser les 48% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

Le résultat des élections bien plus récemment encore est majeur. Se retourner sur le dernier vote en date apparaît donc comme encore plus sensé au moment d'observer le scrutin de ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à la Ferté-Milon, la liste du RN, avec Jordan Bardella à sa tête, s'est imposée, récoltant 48,16% des votes face à Valérie Hayer à 11,93% et Raphaël Glucksmann à 7,51%. Ce qui correspond à 327 votes dans la localité.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à la Ferté-Milon lors de la présidentielle 2022

L'élection du chef de l'Etat est sans doute la meilleure loupe pour appréhender au mieux une préférence politique locale. On remarque que le Rassemblement national avait réalisé au premier tour un pourcentage plus élevé aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême. La candidate avait accumulé 38,53% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités chacun de 19,98% et 14,63%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 62,26% contre 37,74%).