19:34 - Sur quel candidat vont se rabattre les 23,31% de la Nupes à Nesles-la-Montagne ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, puisqu'on attend le choix de ceux qui avaient voté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, a des chances d'en séduire une portion. Raphaël Glucksmann avait obtenu 9,57% à Nesles-la-Montagne début juin. Mais on peut en revanche remonter ce score à 20% pour la gauche pour ces législatives dans la cité, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à additionner avec celles de l'insoumise Manon Aubry (6,11%), de l'EELV Marie Toussaint (2,04%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (3,05%). La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Nesles-la-Montagne, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 23,31% des votes dans la commune. Un score à comparer enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,99% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,46% pour Yannick Jadot, 2,32% pour Fabien Roussel et 0,96% pour Anne Hidalgo).

18:42 - L'extrême droite a fortement avancé à Nesles-la-Montagne Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été récupérés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Avec une projection simple, on peut penser que le RN sera à près de 41% à Nesles-la-Montagne ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Nesles-la-Montagne le 9 juin ? Regarder un peu moins loin en arrière semble aussi évident au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. 45,62% des votes sont en effet tombés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Nesles-la-Montagne, contre Valérie Hayer à 12,02% et Raphaël Glucksmann à 9,57%. Le mouvement eurosceptique s'est imposé avec 224 votants de Nesles-la-Montagne.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Nesles-la-Montagne lors de l'élection présidentielle C'est certainement la présidentielle qui est la référence sur le bord politique des habitants d'une commune. Chose rare : le RN avait réalisé au premier tour un pourcentage plus fort aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République, puisqu'elle avait accumulé 32,92% au premier tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, crédités chacun de 21,99% et 21,45%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 56,75% contre 43,25%).

12:32 - Nouvelle offensive pour le RN à Nesles-la-Montagne ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera le grand sujet pour ces élections des députés, à l'échelle locale. Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Nesles-la-Montagne lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale il y a deux ans. On retrouvait en effet Jocelyn Dessigny au sommet au premier tour, avec 33,05% dans la cité, partie intégrante de la 5ème circonscription de l'Aisne. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 57,49%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 42,51%.

11:02 - Nesles-la-Montagne : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans les rues de Nesles-la-Montagne, les élections sont en cours. Avec une population de 1 206 habitants répartis dans 514 logements, ce village présente une densité de 70 habitants par km². L'existence de 33 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (91,05%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 35,76% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 45,45% des ménages se composent de couples avec enfants. Pour finir, Nesles-la-Montagne incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Nesles-la-Montagne : la mobilisation des électeurs aux élections législatives Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune, il faut analyser les résultats des élections précédentes. Durant les européennes de début juin, le taux de participation atteignait 53,85% au niveau de Nesles-la-Montagne. La participation était de 53,99% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 51,01% au premier tour et seulement 50,37% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Nesles-la-Montagne ? En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 79,34% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 77,33% au second tour, ce qui représentait 730 personnes.