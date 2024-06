En direct

19:34 - Pas de réelle progression pour la gauche depuis les dernières législatives aux Septvallons La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, puisqu'on attend les intentions de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'un leader, a des chances d'en séduire une portion. Raphaël Glucksmann avait atteint 3,54% aux Septvallons le 9 juin. Mais la gauche pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque la coalition relookée peut virtuellement se situer à 10% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Au cours du premier tour des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 18,84% des bulletins dans la commune. Une percée à affiner enfin avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Les législatives aux Septvallons peuvent-elles échapper au RN ? Que retenir des résultats des derniers scrutins ? La progression du RN se montre déjà forte aux Septvallons entre le score de Jordan Bardella en 2019 (45,15%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (52,83%), de l'ordre de 7 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt au RN une progression de quinze points en comparaison des élections de 2022 en France, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas très loin des 50% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Le RN bien au-dessus de sa moyenne nationale aux Septvallons il y a trois semaines Il y a eu un autre scrutin très récemment qu'il faut aussi étudier avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un bouleversement inédit. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme chef de file, a fini première des européennes 2024 aux Septvallons. Le mouvement glanait 52,83% des suffrages, face à Valérie Hayer à 12,03% et François-Xavier Bellamy à 10,38%.

14:32 - Quel était le résultat de la présidentielle 2022 aux Septvallons ? C'est probablement le scrutin présidentiel qui est l'indicateur le plus précis sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini première avec 43,89% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 aux Septvallons. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,83% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,09%. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec seulement 5,47% des suffrages pour sa part. La patronne du RN s'imposait finalement au deuxième round dans la commune avec 62,21%, devant Emmanuel Macron à 37,79%.

12:32 - Nouvelle offensive pour le RN aux Septvallons ? Lors des dernières législatives, le RN réalisait un bon démarrage aux Septvallons. On retrouvait en effet Jocelyn Dessigny au sommet au premier tour, avec 40,20% dans la cité, qui faisait partie de la 5ème circonscription de l'Aisne. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 65,65%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 34,35%.

11:02 - Élections aux Septvallons : l'impact des caractéristiques démographiques La démographie et le profil socio-économique des Septvallons façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec 37% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 12,32%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (82,19%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 409 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,39%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (6,21%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation aux Septvallons mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,97% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Taux d'abstention aux élections législatives aux Septvallons : les chiffres clés Ce 30 juin, lors des législatives aux Septvallons, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Les populations des grandes et moyennes communes votent souvent moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives ? Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 19,24% au niveau de la commune, contre un taux d'abstention de 21,98% au premier tour. En comparaison, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 49,26% au premier tour. Au second tour, 51,86% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel pourcentage atteindra l'abstention aux Septvallons pour les législatives ? Quel député se substituera à Jocelyn Dessigny dans la 5ème circonscription de l'Aisne ?