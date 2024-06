En direct

19:34 - Les bulletins de l'ancienne Nupes convoités La Nupes, qui fait déjà partie du passé, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se tourner vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche aux législatives 2024 ? Au cours du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 22,61% des voix dans la localité. Aux européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 3,8% à Viels-Maisons. Reste que dans la ville, il faudra aussi compter sur les 8,1% de Manon Aubry (LFI), les 3,8% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,03% de Léon Deffontaine (PC). Soit un total de 16% cette fois.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a grappillé 16 points à Viels-Maisons Que tirer de l'ensemble de ces chiffres ? Alors qu'au niveau national, les scores du Rassemblement national se sont élevés à plus de 30% des suffrages au scrutin européen de juin, soit 8 points de plus qu'en 2019, la dynamique locale semble bien plus puissante. Le parti lepéniste a en effet déjà glané 16 points ici entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN dépassera les 50% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella largement au-dessus de sa moyenne nationale à Viels-Maisons aux européennes Regarder quelques jours en arrière peut sembler d'autant plus indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Le 9 juin en effet, à Viels-Maisons, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, l'a emporté, avec 51,65% des voix contre Valérie Hayer à 9,62% et Manon Aubry à 8,1%. Ce qui correspond à 204 bulletins dans la ville.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Viels-Maisons lors de la présidentielle 2022 Marine Le Pen avait fini en tête avec 41,96% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Viels-Maisons. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 19,06% et Emmanuel Macron troisième avec 14,34%. Valérie Pécresse prenait la quatrième place avec seulement 6,47% des voix. Nouveau coup de poing de Marine Le Pen au deuxième tour face à Macron avec 69,91%.

12:32 - Quel score à Viels-Maisons pour le RN aux législatives ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella à ces élections législatives sera très instructif. Le RN parvenait en pôle position à Viels-Maisons au début des élections législatives 2022. Dans la commune, qui faisait partie de la 5ème circonscription de l'Aisne, c'est Jocelyn Dessigny qui s'imposait au premier tour avec 37,10%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 65,63%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 34,38%.

11:02 - Démographie et politique à Viels-Maisons, un lien étroit Quel impact auront les habitants de Viels-Maisons sur le résultat des élections législatives ? Dans le village, 22,73% des résidents sont des enfants, et 19,03% ont 60 ans et plus. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (80,18%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 357 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,85%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,87%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Viels-Maisons mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 30,06% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.

09:32 - Abstention à Viels-Maisons : quelles perspectives pour les élections législatives ? À Viels-Maisons (02540), l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 sera incontestablement la participation. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 57,04% au premier tour. Au second tour, 56,32% des électeurs ne se sont pas déplacés. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, 30,28% des personnes habilitées à participer à une élection dans la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 26,54% au second tour. La baisse du pouvoir d'achat et ses conséquences sur le quotidien des ménages seraient par exemple susceptibles d'inciter les habitants de Viels-Maisons à ne pas rester chez eux.