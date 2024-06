En direct

19:47 - Un bloc de gauche évalué entre 11% et 13% à Vailly-sur-Aisne pour ces législatives La Nupes, qui a déjà explosé malgré son coup d'éclat lors des dernières législatives, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers la nouvelle coalition de gauche aux législatives 2024 ? Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Vailly-sur-Aisne, le binôme Nupes avait en effet obtenu 13,56% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (9,89% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,04% pour Yannick Jadot, 2,85% pour Fabien Roussel et 1,62% pour Anne Hidalgo). Au moment des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a obtenu 6,55% à Vailly-sur-Aisne. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un cumul de 11% sur place.

18:42 - L'évolution foudroyante de l'extrême droite à Vailly-sur-Aisne en 5 ans Que peut-on conclure de cet ensemble de données ? Alors qu'à l'échelle nationale, les scores de Jordan Bardella ont atteint plus de 31% des voix aux européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'en 2019, la tendance locale semble bien plus puissante. Le parti lepéniste a en effet déjà récupéré 10 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN finisse pas loin des 50% ou plus à Vailly-sur-Aisne ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le Rassemblement national a dépassé les 50% à Vailly-sur-Aisne aux européennes L'équilibre de la présidentielle et des législatives remonte à deux ans déjà. Si on se penche sur le détail, 404 électeurs de Vailly-sur-Aisne ont en effet été séduits par la liste du RN il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella a convaincu 55,12% des voix contre Valérie Hayer à 14,46% et Raphaël Glucksmann à 6,55%.

14:32 - Quel a été le verdict de la présidentielle 2022 à Vailly-sur-Aisne ? L'inclinaison des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection à la présidence de la République. L'élection du président de la République avait offert un énorme avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Marine Le Pen engrangeait 45,06% au 1er tour, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 23,48% et 9,89% des voix. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec 5,8% des voix. Au second tour, face à Macron, la candidate du RN finissait aussi première avec 63,33% contre 36,67%.

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant au premier tour Le résultat du plus récent scrutin législatif est un précédent clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, en 2022, le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Vailly-sur-Aisne. On retrouvait en effet Jocelyn Dessigny au sommet au premier tour, avec 40,09% dans la cité, qui votait pour la 5ème circonscription de l'Aisne. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 70,15%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 29,85%.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Vailly-sur-Aisne Dans la commune de Vailly-sur-Aisne, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des législatives. Avec 30% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 15,5%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Un salaire moyen mensuel net de 2084,93 € par mois montre l'importance des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 707 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (16,92%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,77%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Vailly-sur-Aisne mettent en avant une diversité de qualifications, avec 45,81% des résidents sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Vailly-sur-Aisne L'une des grandes inconnues de ces législatives sera incontestablement l'ampleur de l'abstention à Vailly-sur-Aisne. La baisse du pouvoir d'achat est de nature à inciter les habitants de Vailly-sur-Aisne à s'intéresser plus fortement à l'élection. En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 24,36% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre un taux d'abstention de 25,19% au premier tour. En proportion, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,24% au premier tour et seulement 55,79% au deuxième tour. Quel député détrônera Jocelyn Dessigny dans la 5ème circonscription de l'Aisne ?