19:34 - À Bézu-Saint-Germain, qui va rafler les voix de la Nupes ? L'autre source de doute qui accompagne ces élections législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après la construction du Front populaire. A l'issue des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 6,5% à Bézu-Saint-Germain. Un score qui devrait s'améliorer ce 30 juin, puisque l'union ripolinée s'élève virtuellement à 17% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Au cours du premier tour des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu aussi 17,42% des votes dans la localité. Un score à affiner enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Le RN a vigoureusement séduit à Bézu-Saint-Germain en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été pris par le RN dans la localité entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En faisant une projection sommaire, on peut imaginer que le RN sera à près de 38% voire plus à Bézu-Saint-Germain ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La grosse performance du Rassemblement national à Bézu-Saint-Germain au début du mois Le résultat qui est tombé à l'issue des dernières élections il y a quelques jours reste autrement plus marquant. Il y a quelques semaines en effet, à Bézu-Saint-Germain, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, a battu les autres listes, avec 52,32% des voix devant Valérie Hayer à 9,6% et Manon Aubry à 8,05%. Ce sont alors 169 votants qui l'ont désignée dans la commune.

14:32 - À Bézu-Saint-Germain, le résultat de la présidentielle toujours pertinent C'est sans doute le choix de celui qui va présider la France qui nous donne le plus d'indicateurs sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait engrangé de très nombreux votes à Bézu-Saint-Germain pendant la dernière élection présidentielle avec pas moins de 38,66% des voix au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 23,08% et 16,77% des voix. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec seulement 8,09% des voix. La candidate du RN s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 57,42%, devant Emmanuel Macron à 42,58%.

12:32 - Nouveau raid pour le Rassemblement national à Bézu-Saint-Germain ? Le score en faveur de la formation incarnée par Jordan Bardella au premier tour va être le déterminant localement pour ces législatives 2024. Le Rassemblement national parvenait en première position à Bézu-Saint-Germain au cours des élections des députés en 2022. Dans la commune, qui faisait partie de la 5ème circonscription de l'Aisne, c'est Jocelyn Dessigny qui arrivait en tête au premier tour avec 30,65%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 63,92%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 36,08%.

11:02 - Bézu-Saint-Germain aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quelle influence les électeurs de Bézu-Saint-Germain exercent-ils sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 97 habitants par km² et un taux de chômage de 8,48%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (12,76%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 312 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (10,27%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,1%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Bézu-Saint-Germain mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 24,72% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - Abstention à Bézu-Saint-Germain : les leçons des précédentes élections Le taux de participation sera l'un des critères clés de ces législatives 2024 à Bézu-Saint-Germain. Pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 22,64% dans la commune. Le taux d'abstention était de 25,92% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 56,12% au premier tour. Au deuxième tour, 58,65% des votants ne se sont pas déplacés. Les jeunes générations affichent couramment une désaffection pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives ?