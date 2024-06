En direct

19:52 - La gauche aussi dans le groupe de tête à Villers-Cotterêts pour ces législatives ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, qu'adviendra-t-il de électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, quelle proportion va être séduite par le Front populaire ? Il y a quelques jours aux élections européennes, la liste Glucksmann a atteint 7,03% à Villers-Cotterêts. Un chiffre qui devrait croître dans la soirée, puisque la coalition ripolinée peut théoriquement atteindre 23% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Villers-Cotterêts, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 19,54% des votes dans la localité. Une percée à compléter enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,88% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,81% pour Yannick Jadot, 1,69% pour Fabien Roussel et 1,01% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Progression fulgurante de l'extrême droite à Villers-Cotterêts Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du RN ont culminé à plus de 31% des voix aux élections européennes de 2024, soit huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale semble plus puissante encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà glané 8 points sur place entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN puisse atteindre voire dépasser les 46% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Villers-Cotterêts le 9 juin ? Il y a une élection qui est depuis venue ouvrir une nouvelle page. Dans le détail, 1379 habitants de Villers-Cotterêts passés par les bureaux de vote ont en effet été séduits par la liste du RN il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste, avec Jordan Bardella comme général en chef, séduisait ainsi 46,86% des voix face à Manon Aubry à 12,47% et Valérie Hayer à 11,65%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Villers-Cotterêts lors de la présidentielle 2022 Performance notable : le RN avait récolté au premier tour un meilleur résultat aux législatives 2022 à Villers-Cotterêts que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée, puisqu'elle avait rassemblé 37,22% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, crédités chacun de 21,88% et 21,24%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 56,23% contre 43,77%).

12:32 - Quel score à Villers-Cotterêts pour le RN aux élections législatives ? Regarder le plus récent scrutin législatif est d'une logique implacable au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Les élections législatives 2022 avaient abouti à un joli score pour le Rassemblement national à Villers-Cotterêts. C'est en effet Jocelyn Dessigny qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 38,07% dans la commune, partie intégrante de la 5ème circonscription de l'Aisne. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 60,04%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 39,96%.

11:02 - Les données démographiques de Villers-Cotterêts révèlent les tendances électorales Au cœur de la campagne électorale législative, Villers-Cotterêts est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 10 454 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 504 entreprises, Villers-Cotterêts offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une automobile (73,94%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Villers-Cotterêts accueille une communauté diversifiée, avec ses 780 résidents étrangers, soit 7,51% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2187,37 euros par mois, la commune dévoile un taux de chômage de 17,79%, annonçant une situation économique précaire. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Villers-Cotterêts s'inscrit dans l'histoire de la France.

09:32 - Retour sur l'abstention lors des législatives à Villers-Cotterêts L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024 sera incontestablement la participation à Villers-Cotterêts (02600). En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 7 047 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 32,43% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 32,64% au second tour. En proportion, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 59,26% au premier tour. Au deuxième tour, 61,04% des votants ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Villers-Cotterêts pour les élections législatives ? Les études rapportent que l'abstention est couramment plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle changer pour les législatives ?