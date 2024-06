En direct

19:34 - À Villiers-Saint-Denis, que vont trancher les supporters de la gauche ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, devrait en attirer une partie. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Villiers-Saint-Denis, le binôme Nupes avait en effet enregistré 18,87% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Lors des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 5,83% à Villiers-Saint-Denis. Reste que dans la ville, il faudra aussi avoir un œil sur les 3,99% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 2,45% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,23% de Léon Deffontaine (PCF). Soit une somme de 11% cette fois.

18:42 - 13 points grappillés en 5 ans par l'extrême droite à Villiers-Saint-Denis Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 13 points à Villiers-Saint-Denis entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera à près de 41% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à 49,39% à Villiers-Saint-Denis au début du mois Le résultat de ce 30 juin au soir fera certainement écho au séisme survenu le 9 juin dernier. 49,39% des suffrages sont en effet tombés vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Villiers-Saint-Denis, contre Valérie Hayer à 18,4% et Raphaël Glucksmann à 5,83%. Le mouvement d'extrême droite rassemblait ainsi 161 votants de Villiers-Saint-Denis.

14:32 - Villiers-Saint-Denis avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus dans le verdict de l'élection du locataire de l'Elysée. L'élection du président de la République avait offert un incontestable avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. Marine Le Pen prenait les devants avec 36,95% au 1er round contre 23,56% pour Emmanuel Macron et 11,55% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 7,85% des suffrages pour sa part. Au second tour, face à Macron, la cheffe du RN finissait aussi première avec 59% contre 41%.

12:32 - Quel score à Villiers-Saint-Denis pour le Rassemblement national ce soir ? Le RN se hissait en pôle position à Villiers-Saint-Denis au début des élections législatives 2022. Dans la commune, partie intégrante de la 5ème circonscription de l'Aisne, c'est Jocelyn Dessigny qui arrivait en tête au premier tour avec 33,77%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 56,22%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 43,78%.

11:02 - Comment la composition démographique de Villiers-Saint-Denis façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire de Villiers-Saint-Denis, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 157 habitants répartis dans 422 logements, ce village présente une densité de 136 hab/km². Ses 33 entreprises témoignent d'une économie florissante. Dans le village, 14,21% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 36,52% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 40,26% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 50,21% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 81,61 €, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Villiers-Saint-Denis, les enjeux locaux se joignent aux défis français.

09:32 - Retour sur l'abstention lors des législatives à Villiers-Saint-Denis À Villiers-Saint-Denis, l'abstention constituera l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 49,01% au premier tour et seulement 54,29% au second tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle s'élevait à 18,43% à 12 h et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 23,83% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux d'abstention était de 26,29% au premier tour.