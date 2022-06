Résultat de la législative à Charly-sur-Marne : en direct

12/06/22 10:57

Durant la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait amassé 34% des votes au premier tour à Charly-sur-Marne, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-banquier de chez Rothschild et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 22% et 22% des voix. Le choix des habitants de Charly-sur-Marne était resté égal au second tour en faveur de Marine Le Pen (54% des suffrages). Emmanuel Macron avait rassemblé 46% des voix. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour il y a deux mois. Quel sera la conclusion des élections législatives à Charly-sur-Marne ( Aisne ) à la mi-juin ? Elles doivent avoir lieu très exactement les 12 et 19 juin 2022.