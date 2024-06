En direct

19:48 - À Braine, quels peuvent être les reports des voix de gauche ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les esprits lors des élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle union qui a émergé cette fois. Ce qui rend très incertain le vote de gauche ce dimanche. La réserve de voix semble conséquente : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Braine, le binôme Nupes avait en effet obtenu 12,72% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,52% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,67% pour Yannick Jadot, 1,95% pour Fabien Roussel et 0,84% pour Anne Hidalgo). Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 4,89% à Braine. Un chiffre qui devrait croître ce 30 juin, puisque l'alliance relookée s'élève virtuellement à 10% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - La forte progression de l'extrême droite à Braine Que retenir de cette masse de scores ? L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 14 points à Braine entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut donc penser que le RN sera à près de 46% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le Rassemblement national au-dessus des 50% à Braine aux européennes Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus évident encore, au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Car le panorama établi lors des élections il y a quelques jours est révélateur. C'est en effet la liste d'extrême droite portée par Jordan Bardella qui s'est imposée aux européennes il y a trois semaines à Braine, avec 55,57% des suffrages exprimés devant la liste portée par Valérie Hayer avec 14,54%, qui avait elle-même devancé François-Xavier Bellamy avec 5,03%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Braine lors de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus dans les résultats de l'élection présidentielle. La présidentielle avait offert un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. Marine Le Pen prenait une avance notable avec 43,03% au 1er tour. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 23,05% et 11,52% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 7,71% des suffrages. La patronne du RN s'imposait ensuite au 2e round dans la ville avec 63,54%, devant Emmanuel Macron à 36,46%.

12:32 - Le Rassemblement national en pôle position au premier tour des législatives il y a deux ans à Braine Lors des élections du Parlement en 2022, le Rassemblement national parvenait en première position à Braine. C'est en effet Jocelyn Dessigny qui arrivait en pôle position au premier tour avec 38,00% dans la commune, partie intégrante de la 5ème circonscription de l'Aisne. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 70,43%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 29,57%.

11:02 - Les données démographiques de Braine révèlent les tendances électorales Devant le bureau de vote de Braine, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Dotée de 1 064 logements pour 2 237 habitants, la densité de la ville est de 193 hab/km². Ses 120 entreprises attestent une économie florissante. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (76,03%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 28,08% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2098,03 euros par mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,13%, annonçant une situation économique fragile. À Braine, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - C'est l'heure de voter à Braine : les législatives débutent À Braine (02220), le taux d'abstention constituera sans nul doute un critère fort du scrutin législatif. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 487 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 75,45% s'étaient rendus aux urnes, contre une participation de 73,71% au premier tour, ce qui représentait 1 096 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 43,3% au premier tour. Au second tour, 41,28% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Braine pour les élections législatives 2024 ? Les études montrent que l'abstention est souvent supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle changer pour les législatives ?