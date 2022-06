Résultat de la législative à Château-Thierry : 2e tour en direct

En direct

17:36 - La coalition de par Jean-Luc Mélenchon était arivée en 2e position la semaine passée à Château-Thierry Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour à Château-Thierry, la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant ce second volet des élections législatives 2022. Son postulant a donc une certaine envergure ce 19 juin. Ce premier résultat est néanmoins à évaluer au regard des suffrages insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Or à Château-Thierry, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 27,08%, 3,24%, 1,17% et 2,27% il y a deux mois. La coalition LFI-PS-EELV-PC partait donc en réalité avec un potentiel de voix de 33,76% à Château-Thierry pour ce premier tour.

15:30 - Quel résultat pour le second tour des législatives à Château-Thierry ? Grâce à 32,69% des bulletins de vote, la candidature Divers centre s'est imposée à Château-Thierry à l'occasion du 1er round des législatives le 12 juin dernier. Elle est ressortie devant les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui ramassent 25,86% et 20,71% des voix. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du second tour des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés.

13:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Château-Thierry lors des législatives ? Plus de la moitié des électeurs ne s'est pas déplacée pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle au second tour cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au deuxième tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 heures. L'étude des résultats des élections antérieures permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. A l'occasion des dernières élections législatives, 58,8% des personnes en âge de voter à Château-Thierry avaient boudé les urnes au premier tour, contre une abstention de 55,12% pour le tour deux.