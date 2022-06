Résultat de la législative à Château-Thierry : en direct

12/06/22 17:08

À Château-Thierry, le niveau de participation sera immanquablement un critère déterminant des législatives 2022. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central en avril. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 63,15% des personnes aptes à voter dans la commune s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 65,0% au premier tour, c'est-à-dire 6 174 personnes. Les populations des petites communes se déplacent couramment plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'inverser pour des législatives ?

L'alliance LFI-PS-EELV a tutoyé la majorité présidentielle dans les sondages avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos-Sopra-Steria). Au même moment, le RN a passé la barre des 19%. Ces dynamiques des derniers jours auront probablement un écho à Château-Thierry dimanche. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. Or Jean-Luc Mélenchon avait gagné la première position au dernier rendez-vous présidentiel à Château-Thierry avec 27,08% des votes exprimés, au premier round. Marine Le Pen terminait en deuxième position à 24,9%, au-dessus de Emmanuel Macron à 24,67% et Éric Zemmour à 6,47%.

Quel sera le résultat des élections législatives à Château-Thierry ( Aisne ) à la mi-juin ? Elles se dérouleront très exactement les 12 et 19 juin 2022. Pendant la présidentielle d'avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu 27.1% des voix au premier tour à Château-Thierry, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. La présidente du Rassemblement National et celui qui fut ministre de Hollande avaient obtenu 24.9% et 24.7% des votes. Jean-Luc Mélenchon ayant été privé de finale, Emmanuel Macron était, 15 jours plus tard, arrivé en tête du second tour en captant 54.7% des suffrages face à Marine Le Pen (45.3%). Les habitants de cette agglomération se fieront-ils de nouveau à Jean-Luc Mélenchon comme au premier tour de la présidentielle et voteront-ils en faveur de la coalition de partis de gauche aux législatives ?