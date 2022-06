Résultat de la législative à Essômes-sur-Marne : 2e tour en direct

19/06/22 19:22

L'élection se déroule depuis les premières heures du matin à Essômes-sur-Marne et il n'est pas trop tard pour faire entendre sa voix lors de ce 2ème volet, puisque les bureaux de vote de la cité sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les finalistes qualifiés la semaine passée sont toujours en lice pour l'épilogue des législatives.

Le deuxième tour de scrutin de ce 19 juin affichera-t-il une participation en berne comme lors des élections législatives de 2017 ? Pour mémoire, au niveau du pays en 2017, le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 57,36% au deuxième tour et 44,6% au second tour du scrutin de 2012. Afin de comprendre le vote des citoyens de cette localité, il faut étudier les résultats des précédents scrutins. En 2017, pendant les législatives, 2008 inscrits sur les listes électorales d'Essômes-sur-Marne avaient participé au vote au premier tour (soit 49,55%). Le taux de participation était de 42,93% au dernier round.

Avec 28,82% des voix, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Essômes-sur-Marne le 12 juin dernier lors du 1er tour des élections législatives. En seconde position, la candidature Divers centre reçoit 26,42% des votes. Quant à elle, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche 23,36% des suffrages. A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

Les inscrits d'Essômes-sur-Marne avaient offert 23,36% de leurs votes à la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés le 12 juin dernier, pour la 1re manche de la législative 2022. Ce premier résultat est toutefois à comparer avec les suffrages insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de la présidentielle. À Essômes-sur-Marne, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 18,81%, 3,47%, 1,52% et 3,26% il y a deux mois. Ce qui donnait un potentiel de 27,06% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans la commune.

Les habitants d'Essômes-sur-Marne (Aisne) reprendront la direction des isoloirs en 2022. Ils devront contribuer aux élections législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Les habitants de cette localité feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Au moment de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 32% des voix au premier tour à Essômes-sur-Marne. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22% et 19% des votes. Le choix des électeurs d'Essômes-sur-Marne était resté égal au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (53% des voix), abandonnant ainsi 47% des votes à Emmanuel Macron.