19:09 - Quel résultat à Essômes-sur-Marne pour le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon ? Un des paramètres majeurs de ces élections législatives, en France comme à Essômes-sur-Marne, reste le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le député de Marseille avait cumulé 18,81% des suffrages lors de la présidentielle dans la ville. Les reports des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à considérer ce dimanche dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,47% et 1,52% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 4,99% du côté des électeurs de gauche, sans compter les voix Mélenchon.

16:30 - Les enquêtes d'opinion, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Essômes-sur-Marne ? À Essômes-sur-Marne, Marine Le Pen obtenait la première position de la dernière présidentielle avec 32,42% des voix, devant Emmanuel Macron à 22,29%. On trouvait plus loin, avec 18,81%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 7,38%, Éric Zemmour. Au niveau national, c'est un score de près de 28% des votes qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les indications nationales des dernières heures viendront probablement modifier ce tableau à Essômes-sur-Marne ce dimanche. Et pour rappel, la coalition LFI-PS-EELV a vu son score bondir très près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour l'audiovisuel public). Dans cette séquence, le Rassemblement national a courru après les 20%.

14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Essômes-sur-Marne ? Le taux de participation sera indéniablement l'un des facteurs importants de ces législatives à Essômes-sur-Marne. La guerre aux portes de l'Europe et son impact en matière économique et énergétique seraient de nature à modifier les décisions que prendront les habitants d'Essômes-sur-Marne. Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 70,99% dans la localité, à comparer avec une participation de 70,54% au premier tour, soit 1 413 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour.

11:30 - À Essômes-sur-Marne, le score de la participation lors des législatives 2022 sera un élément fort Comment ont voté habituellement les citoyens de cette ville lors des rendez-vous électoraux précédents ? Il y a 5 ans, à l'occasion des législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 57,07% au premier tour des inscrits sur les listes électorales d'Essômes-sur-Marne. L'abstention était de 50,45% au tour deux. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Pour mémoire, à l'échelle du pays en 2017, le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, c’était déjà plus qu’en 2012.