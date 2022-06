Résultat de la législative à Fère-en-Tardenois : 2e tour en direct

La réserve de voix du côté de la gauche avant ces législatives à Fère-en-Tardenois se montait à 17,98%. Soit l'addition des votes de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Les habitants de Fère-en-Tardenois ont pourtant donné 13,74% de leurs votes au bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche il y a une semaine, pour la manche initiale de la législative 2022. Ce qui avait privé la Nupes du podium.

La candidature Rassemblement National a engrangé 35,05% des suffrages lors du premier round de l'élection législative dimanche 12 juin. En 2e place, la candidature Divers centre obtient 21,98% des suffrages. De son côté, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) récupère 17,36% des voix. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.

13:30 - L'abstention peut-elle encore augmenter lors du 2ème tour des législatives à Fère-en-Tardenois ?

Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au second tour cette année ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : le taux d'abstention aux législatives s'élevait à 57,36% au deuxième tour, six points de plus qu'au premier tour. Les jeunes générations montrent généralement une indifférence pour les élections nationales, la tendance peut-elle évoluer pour le deuxième tour des élections législatives ? Cinq ans auparavant, au moment des élections législatives, 2010 personnes en capacité de voter à Fère-en-Tardenois avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 49,1%), à comparer avec un taux de participation de 46,67% au second tour.