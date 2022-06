Un des enjeux majeurs de ces législatives, en France comme à Fère-en-Tardenois, reste le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier avait atteint 13,59% des suffrages il y a deux mois dans la ville. Il faut aussi tenir compte les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 1,83% et 0,51% au 1er tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc espérer un total théorique de 15,93% à Fère-en-Tardenois pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Fère-en-Tardenois ?

Les mouvements nationaux des ultimes semaines auront sans doute un écho sur les législatives à Fère-en-Tardenois. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. La coalition de gauche soulevée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les sondages juste avant la période de réserve. Pendant ce temps, le RN est passé au-dessus des 19%. Or à l'issue du premier tour de la dernière élection à l'Elysée, à Fère-en-Tardenois, Marine Le Pen avait pu se hisser à la première position avec 40,25% des voix, devant Emmanuel Macron à 26,0%, puis Jean-Luc Mélenchon, troisième avec 13,59% et Éric Zemmour à 4,67%. En revanche en France, Emmanuel Macron prenait le leadership de ce premier round avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.