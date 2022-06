Résultat de la législative à la Ferté-Milon : 2e tour en direct

La coalition LFI-PS-EELV-PC pouvait potentiellement obtenir 22,27% à la Ferté-Milon avant ces élections légilsatives. Un chiffre correspondant au total des suffrages de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Les votants de la Ferté-Milon ont pourtant livré 18,18% de leurs suffrages à la Nouvelle union populaire écologique et sociale le 12 juin dernier, pour le 1er round des législatives. Ce qui avait tout de même offert la troisième place à la Nupes.

15:30 - La candidature Rassemblement National en première position pour le premier tour

Avec 40,1% des voix, la candidature Rassemblement National s'est imposée à la Ferté-Milon le 12 juin dernier au soir du premier tour de la législative. Elle a devancé les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui décrochent 21,1% et 18,18% des votes. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés.