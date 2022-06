Résultat de la législative à la Ferté-Milon : en direct

12/06/22 11:25

Les inscrits sur les listes électorales de la Ferté-Milon ( Aisne ) reprendront le chemin des isoloirs en 2022. Ils devront contribuer aux législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Le RN a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en première place du premier tour en avril dernier. Au moment de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 38,5% des votes au premier tour à la Ferté-Milon, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de La République En Marche et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 20,0% et 14,6% des votes. Le choix des citoyens de la Ferté-Milon était resté égal au second tour au profit de Marine Le Pen (62,3% des suffrages). Emmanuel Macron avait récupéré 37,7% des voix.