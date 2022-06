Résultat de la législative à Neuilly-Saint-Front : 2e tour en direct

19/06/22 19:22

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Neuilly-Saint-Front sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Neuilly-Saint-Front. En direct 18:02 - La 2e marche à Neuilly-Saint-Front pour les Insoumis La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pouvait espérer glaner 15,27% à Neuilly-Saint-Front avant le premier tour des législatives. Soit le total des votes de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, la Nupes de Jean-Luc Mélenchon a enregistré 15,24% des votes au 1er tour de la législative il y a sept jours à Neuilly-Saint-Front. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes de finir deuxième. 15:30 - Vers une défaite pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Neuilly-Saint-Front ? Grâce à 47,14% des suffrages, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Neuilly-Saint-Front dimanche 12 juin lors du premier round de la législative. En seconde position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche 15,24% des suffrages. La candidature Divers centre reçoit 13,02% des suffrages. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges. 13:30 - L'abstention peut-elle encore monter à l'occasion du second tour des législatives à Neuilly-Saint-Front ? Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette localité lors des scrutins antérieurs ? Lors des précédentes élections législatives, le taux d'abstention s'élevait à 59,26% dans la commune de Neuilly-Saint-Front au premier tour. Le taux d'abstention était de 58,99% au second round. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 19 juin ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections législatives s'élevait à 42,64% au deuxième tour et 55,4% au deuxième tour du scrutin de 2012. 10:30 - Le député de Neuilly-Saint-Front sera élu ce dimanche soir Les caractéristiques de ce 2e volet des législatives 2022 à Neuilly-Saint-Front sont limpides : la commune ne correspond qu'à une seule circonscription où s'affrontent deux candidats finalistes. Autre point majeur: les votants ont jusqu'à 18 heures pour se rendre à l'isoloir. L'horaire de clôture du bureau de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour favoriser la participation.

Résultats des législatives 2022 à Neuilly-Saint-Front - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Neuilly-Saint-Front aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de l'Aisne

Tête de liste Liste Jocelyn Dessigny Rassemblement National Stéphane Frere Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Neuilly-Saint-Front - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Neuilly-Saint-Front

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription de l'Aisne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Neuilly-Saint-Front Jocelyn Dessigny (Ballotage) Rassemblement National 35,22% 47,14% Stéphane Frere (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,85% 15,24% Jeanne Roussel Ensemble ! (Majorité présidentielle) 16,12% 11,90% Sébastien Eugène Divers centre 15,81% 13,02% Jade Gilquin Les Républicains 4,86% 4,60% Florence Triboulet Reconquête ! 3,63% 3,97% Françoise Vacca Ecologistes 2,31% 1,75% Joffrey Bollée Droite souverainiste 1,85% 1,75% Francis Garcia Divers extrême gauche 1,34% 0,63% Participation au scrutin Circonscription Neuilly-Saint-Front Taux de participation 47,29% 42,37% Taux d'abstention 52,71% 57,63% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50% 1,25% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,49% 0,47% Nombre de votants 39 317 641

Législatives 2022 à Neuilly-Saint-Front : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 49% des voix au premier tour à Neuilly-Saint-Front. La candidate d'extrême-droite avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 18% et 11% des voix. Le choix des citoyens de Neuilly-Saint-Front était resté inchangé au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (69% des suffrages). Emmanuel Macron avait obtenu 31% des suffrages. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ? Comme partout dans l'Hexagone, les électeurs de Neuilly-Saint-Front seront invités à contribuer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022.