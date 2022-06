Résultat de la législative à Nogent-l'Artaud : en direct

12/06/22 11:23

Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 35% des suffrages au premier tour à Nogent-l'Artaud. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21% et 20% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Nogent-l'Artaud grâce à 59% des voix, cédant par conséquent 41% des voix à Emmanuel Macron. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national auront-ils la possibilité de rafler un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ? Les habitants de Nogent-l'Artaud (02310) reprendront la direction de leur bureau de vote en 2022. Ils seront priés de participer aux législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022.