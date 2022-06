Résultat de la législative à Vailly-sur-Aisne : 2e tour en direct

19/06/22 19:22

Plus d'un Français sur deux n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle au second tour cette année ? Le week-end dernier, 51,24% des personnes aptes à voter à Vailly-sur-Aisne avaient déserté les urnes. L'étude des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune. Il y a deux mois, au second tour de la dernière présidentielle, 24,36% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 25,19% au premier tour.

Dimanche 12 juin au soir du 1er tour, les citoyens de Vailly-sur-Aisne ont plébiscité la candidature Rassemblement National à qui ils ont accordé 40,15% des suffrages. En seconde position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtient 21,9% des voix. De son côté, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 13,58% des suffrages. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.

Dans les 2 bureaux de vote de Vailly-sur-Aisne, les voix qui s'étaient portées sur la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés au 1er tour de la législative seront peut être décisives ce dimanche pour le 2ème tour du scrutin. Le candidat Nupes avait enregistré 13,58% des suffrages il y a une semaine. Mais ce score est toutefois à évaluer au regard des votes insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de la présidentielle. À Vailly-sur-Aisne, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 9,89%, 3,04%, 1,62% et 2,85% il y a deux mois. Voilà qui donnait une réserve de voix de 17,4% à gauche.

Les électeurs de Vailly-sur-Aisne (02) reprendront la direction de leur bureau de vote en 2022 : ils devront participer à l'élection des députés français qui aura lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Les administrés de cette localité feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de la présidentielle ? Pendant l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 45% des suffrages au premier tour à Vailly-sur-Aisne, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice et l'ancien troisième homme de la dernière élection présidentielle avaient obtenu 23% et 10% des votes. Le choix des citoyens de Vailly-sur-Aisne était resté identique au second tour en faveur de Marine Le Pen (63% des voix). Emmanuel Macron avait récupéré 37% des voix.