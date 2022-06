Résultat de la législative à Vailly-sur-Aisne : en direct

12/06/22 11:28

Les électeurs de Vailly-sur-Aisne (02) reprendront la direction de leur bureau de vote en 2022 : ils devront participer à l'élection des députés français qui aura lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Les administrés de cette localité feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de la présidentielle ? Pendant l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 45% des suffrages au premier tour à Vailly-sur-Aisne, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice et l'ancien troisième homme de la dernière élection présidentielle avaient obtenu 23% et 10% des votes. Le choix des citoyens de Vailly-sur-Aisne était resté identique au second tour en faveur de Marine Le Pen (63% des voix). Emmanuel Macron avait récupéré 37% des voix.