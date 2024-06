14:32 - Plouhinec avait voté Macron lors de la dernière présidentielle

C'est certainement le choix du locataire de l'Elysée qui nous donne l'indice le plus fiable sur les préférences des habitants d'une commune. Plouhinec avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 24,39%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, porté par 31,26% des votes. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec respectivement 16,72% et 5,56% des voix. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 39,1% contre 60,9%.