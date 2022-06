Résultat de la législative à Bucy-le-Long : en direct

En direct

19:23 - Sur quel candidat vont converger les électeurs de gauche à Bucy-le-Long ? Les inscrits de Bucy-le-Long avaient offert 13,62% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon, pour le 1er round de la dernière présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,03% et 1,52% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 5,55% à gauche (et donc 19,17% en comptant le score de Mélenchon).

16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Bucy-le-Long ? À Bucy-le-Long, Marine Le Pen avait terminé en pôle position de la dernière élection avec 37,1% des voix au premier tour, devant Emmanuel Macron à 24,82%. On trouvait plus loin, avec 13,62%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,99%, Éric Zemmour. Les mouvements nationaux des dernières semaines modifieront peut-être la situation et donc le résultat des législatives à Bucy-le-Long ce dimanche, même si on ne pourra ignorer les particularités locales. Pour rappel l'alliance LREM-Ensemble a vu son score reculer très près de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Bucy-le-Long À Bucy-le-Long, l'un des facteurs forts des législatives sera indiscutablement le taux d'abstention. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée en avril. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Au second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 541 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 24,14% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 25,76% au premier tour. La situation géopolitique actuelle serait notamment capable de tempérer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Bucy-le-Long (02880).

11:30 - A la proclamation des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages de participation à Bucy-le-Long ? Les législatives mobilisant souvent beaucoup moins que la présidentielle, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des précédentes consultations démocratiques. Il y a 5 ans, au moment des élections législatives, le pourcentage d'abstention avait représenté 54,71% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Bucy-le-Long, à comparer avec un taux d'abstention de 51,35% pour le second tour.