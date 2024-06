Résultat des législatives à Avesnelles : l'élection 2024 en direct

12:07 - L'abstention aux élections législatives à Avesnelles (59440)

L'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2024 sera sans aucun doute l'étendue de l'abstention à Avesnelles (59440). Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 40,96% au premier tour et seulement 42,73% au second tour. Quelle sera la participation à Avesnelles cette année ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 69,47% des inscrits sur les listes électorales de la commune. La participation était de 72,11% au second tour, soit 1 337 personnes. La perte de pouvoir d'achat et ses répercussions sur le moral des familles pourraient renforcer l'engagement civique des citoyens d'Avesnelles.