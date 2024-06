En direct

19:51 - Sur quel candidat vont converger les électeurs de la Nupes à Aulnoye-Aymeries ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les élections législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle union qui se présente pour ces élections. Ce qui rend très incertain le vote de gauche ce dimanche. A l'issue du premier tour des législatives il y a deux ans, à Aulnoye-Aymeries, le binôme Nupes avait en effet accumulé 27,56% des votes dans la localité. Quelle part optera pour le Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec la majorité dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ? Lors des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 6,63% à Aulnoye-Aymeries. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de l'insoumise Manon Aubry (8,59%), ainsi que de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (1,34%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (13,88%) le 9 juin. Autrement dit une somme de 28% sur place.

18:42 - L'extrême droite a largement gagné du terrain à Aulnoye-Aymeries en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été gagnés par le RN à l'échelle de la commune entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. On peut donc juger possible (certes imprudemment) que le RN finisse tout proche des 40% voire plus à Aulnoye-Aymeries ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste RN à 49,06% à Aulnoye-Aymeries début juin Dernier résultat à prendre en compte : celui qui est sorti des élections il y a quelques semaines est incontournable. Consulter des résultats aussi récents nous semble donc d'autant plus logique au moment du scrutin de ce dimanche 30 juin. Le 9 juin en effet, à Aulnoye-Aymeries, la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, l'a emporté, glanant 49,06% des suffrages face à Léon Deffontaines à 13,88% et Manon Aubry à 8,59%. Ce sont ainsi 1354 électeurs qui l'ont choisie dans la localité.

14:32 - En 2022, qui aurait accédé l'Elysée selon les élections d'Aulnoye-Aymeries ? L'élection suprême est incontestablement la référence pour tenter de dégager une tendance politique locale. Marine Le Pen a amplement dépassé son score national à Aulnoye-Aymeries lors de la dernière présidentielle avec un score de 37,33% des voix dès le 1er tour. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron étaient distancés à 21,27% et 17,01% des voix. Fabien Roussel devait alors se placer parmi les figurants avec 11,43% des suffrages. Au deuxième tour, face à Macron, Marine Le Pen avait aussi une longueur d'avance avec 61,1% contre 38,9%.

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche Le verdict du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un élément clé au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. En 2022 pour les législatives, le RN réalisait un excellent résultat à Aulnoye-Aymeries. Dans la commune, qui faisait partie de la 12ème circonscription du Nord, c'est Michaël Taverne qui arrivait en tête au premier tour avec 34,12%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 50,93%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,07%.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Aulnoye-Aymeries Les facteurs démographiques et socio-économiques d'Aulnoye-Aymeries mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'affecter le résultat des législatives. Le pourcentage de chômeurs à 24,2% peut avoir un effet sur les attentes des habitants en matière de mesures sur le travail. Avec une densité de population de 1028 hab/km² et 39,71% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Un salaire moyen mensuel net de 1928,58 euros/mois peut être révélateur d'une pression financière sur les foyers. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (21,17%) et le nombre de résidences HLM (34,82% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Aulnoye-Aymeries mettent en avant une diversité de qualifications, avec 33,65% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Les législatives sont lancées à Aulnoye-Aymeries : scrutin en cours L'observation des résultats des consultations politiques passées est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Au moment des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention représentait 57,37% des inscrits sur les listes électorales d'Aulnoye-Aymeries. Le taux d'abstention était de 54,49% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 59,99% au premier tour. Au deuxième tour, 60,16% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, 33,62% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 34,14% au second tour.