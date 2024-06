Résultat des législatives à Haussy : l'élection 2024 en direct

11:02 - Haussy : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques d'Haussy montrent des tendances nettes qui pourraient avoir des répercussions sur les résultats des législatives. Dans la commune, 33% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 7,79% ont 75 ans et plus. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités des politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (76,2%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 509 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,36%) révèle des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (9,11%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Haussy mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,33% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.