Résultat des législatives à Cartignies : l'élection 2024 en direct

11:02 - Analyse socio-économique de Cartignies : perspectives électorales

La composition démographique et la situation socio-économique de Cartignies façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Dans le village, 38% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 7,56% de plus de 75 ans. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (20,56%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 401 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (16,53%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,99%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Cartignies mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,62% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.