En direct

19:48 - Un vote de gauche évalué entre 21% et 22% à Gommegnies pour ces législatives La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient voté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, reste une inconnue. La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait cumulé 12,32% à Gommegnies le 9 juin. Mais on peut en revanche réévaluer ce score à 22% pour la gauche pour ce premier round dans la localité, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à réévaluer avec celles de la LFI Manon Aubry (4,97%), de l'écologiste Marie Toussaint (4,52%) et enfin de Léon Deffontaine (2,03%). Au cours du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Gommegnies, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 21,85% des votes dans la localité. Une somme à affiner enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Le RN a fortement gagné du terrain à Gommegnies en 5 ans Difficile de tirer des conclusions de cette combinaison de résultats. Mais quelques grandes directions se dégagent… Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été grattés par le RN à l'échelle de la commune entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En faisant une projection simple, on peut conclure que le RN sera à environ 40% voire plus à Gommegnies ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Il y a trois semaines, la petite démonstration de Bardella à Gommegnies Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste RN emmenée par Jordan Bardella qui s'est arrogée les élections du Parlement européen 2024 à Gommegnies, avec 42,03% des électeurs devant celle de Valérie Hayer avec 14,01%, qui avait elle-même devancé la liste de Raphaël Glucksmann avec 12,32%.

14:32 - Quel a été le dénouement de la présidentielle 2022 à Gommegnies ? Le bord politique des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans le résultat de l'élection du locataire de l'Elysée. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Gommegnies à l'issue de l'élection présidentielle 2022 avec pas moins de 32,07% des électeurs au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 26,26% et 16,52% des voix. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec 6,7% des voix pour sa part. Pour le 2e tour de cette présidentielle, c'est encore la patronne de l'ancien FN qui se plaçait en tête avec 55,28%, devant Emmanuel Macron à 44,72%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au bloc Ensemble il y a deux ans La fraction d'électeurs en faveur du RN sera un enjeu clé pour cette élection 2024 à l'échelle locale. Lors des dernières législatives à Gommegnies, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 27,18% des votants ayant choisi son binôme, contre 30,69% pour Anne Laure Cattelot (Ensemble !) au premier tour. Au second, il culminait pourtant à 50,06% des votes, devant les candidats LREM (49,94%). C'est ainsi Michaël Taverne chez les frontistes qui l'emportait.

11:02 - Gommegnies et législatives : démographie, économie et choix électoraux Quel portrait faire de Gommegnies, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 2 300 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 121 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (82,98%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 26,45% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 47,49% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 554,78 euros, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. Pour conclure, Gommegnies incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Les législatives démarrent à Gommegnies : quel sera le taux de participation ? Le niveau de participation sera à n'en pas douter l'un des facteurs décisifs de ce scrutin législatif 2024 à Gommegnies (59144). Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 56,22% au premier tour. Au second tour, 53,74% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Gommegnies ? Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 23,3% des personnes aptes à voter dans la ville avaient déserté les urnes, contre une abstention de 22,51% au deuxième tour. Les populations des grandes et moyennes communes votent la plupart du temps moins que dans les petites, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives ?