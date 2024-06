Résultat des législatives à Saint-Python : l'élection 2024 en direct

11:02 - Saint-Python : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Saint-Python comme partout. Avec une population de 999 habitants répartis dans 467 logements, cette localité présente une densité de 133 habitants/km². Ses 47 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 286 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la localité, 17,77% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 6,81% de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 30,19% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 45,8% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1208,21 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Saint-Python manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en évolution.