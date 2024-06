Le score du Rassemblement national sera scruté à la loupe localement pour cette élection législative. Le Rassemblement national parvenait en pôle position à Beaufort lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. On retrouvait en effet Michaël Taverne au sommet au premier tour, avec 37,70% dans la commune, qui faisait partie de la 12ème circonscription du Nord. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 57,61%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,39%.

11:02 - Élections à Beaufort : l'impact des caractéristiques démographiques

Quel impact auront les électeurs de Beaufort sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 76 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 10,19%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (89,46%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 377 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (4,84%) révèle des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,46%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Beaufort mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,97% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.