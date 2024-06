Résultat des législatives à Fontaine-au-Pire : l'élection 2024 en direct

L'élection du président de la République est certainement la référence pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Marine Le Pen avait fini première avec 47,93% au premier tour de la présidentielle de 2022 à Fontaine-au-Pire. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,9% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,44%. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 4,98% des voix. Au 2e tour deux semaines plus tard, c'est encore Marine Le Pen qui avait le plus convaincu avec 68,75%, devant Emmanuel Macron à 31,25%.

11:02 - Comprendre l'électorat de Fontaine-au-Pire : un regard sur la démographie locale

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Fontaine-au-Pire contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Dans le bourg, 32% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 10,02% sont des personnes âgées. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (20,45%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 382 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,89%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (7,76%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Fontaine-au-Pire mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,61% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.