Une autre question de ces élections législatives est celle du vote de gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire, un an après la disparition de la Nupes. A l'occasion du premier tour des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait obtenu 19,14% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Glucksmann a plus récemment cumulé 6,42% à Bousies pour le tour unique des européennes. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, ainsi que de celle des écologistes et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. Soit une somme de 17% sur place.

Alors que tirer de cet ensemble hétéroclite de chiffres ? La progression du RN, qui se chiffre déjà à 10 points à Bousies entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc penser que le RN sera à près de 42% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Revenir quelques semaines en arrière apparaît plus que jamais comme indispensable au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant majeur. Le résultat de la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Bousies, à 50,76%. L'extrême droite a alors devancé Valérie Hayer à 9,63% et François-Xavier Bellamy à 6,88%.

La présidentielle est certainement la clé pour juger une tendance politique locale. La présidentielle avait offert un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 à Bousies. Marine Le Pen glanait 38,71% au premier round contre 21,51% pour Emmanuel Macron et 15,81% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Éric Zemmour devait alors se placer parmi les figurants avec seulement 5,81% des voix. Marine Le Pen s'imposait ensuite au 2e round dans la commune avec 61,6%, devant Emmanuel Macron à 38,4%.

A l'échelle locale, le résultat du RN lors des élections législatives sera très instructif. Le Rassemblement national se hissait en première position à Bousies au cours des élections des députés en 2022. C'est en effet Michaël Taverne qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 34,53% dans la commune, qui votait pour la 12ème circonscription du Nord. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 53,36%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,64%.

Dans la commune de Bousies, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent le résultat des élections législatives. Le taux de chômage à 19,25% peut avoir un effet sur les attentes des habitants en matière de politiques sur l'emploi. Avec une densité de population de 175 habitants par km² et 46,63% de population active, ces données pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (77,2%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 570 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,27%) et le nombre de résidences HLM (9,66% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Bousies mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,28% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

La participation constituera indiscutablement l'une des clés des élections législatives à Bousies (59222). L'inflation dans le pays qui grève les finances des Français combinée avec les craintes engendrées par le conflit militaire israélo-palestinien, seraient en mesure d'avoir un impact sur les choix que feront les habitants de Bousies. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 260 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 24,44% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 24,72% au second tour. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 55,08% au premier tour et seulement 54,29% au deuxième tour. Quel député se substituera à Michaël Taverne dans la 12ème circonscription du Nord ?