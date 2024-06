Résultat des législatives à Étrœungt : l'élection 2024 en direct

11:02 - Étrœungt : démographie, élections et perspectives d'avenir

Quel portrait faire d'Étrœungt, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 640 logements pour 1 273 habitants, la densité de la ville est de 53 hab par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 61 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 733 foyers fiscaux. Dans le bourg, 18,36% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 22,39% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, dont 21,08% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 42,51% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 135,38 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Étrœungt, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'intégration, alimentent le débat démocratique.