En direct

19:48 - À Pont-sur-Sambre, quels seront les reports du score de gauche ? Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui a émergé pour ces élections. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. Aux européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 6,19% à Pont-sur-Sambre. Reste que dans la cité, il faudra aussi jauger les 4,28% de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,48% de Marie Toussaint (EELV) et les 6,08% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un total tournant autour des 18% sur place. La réserve de voix apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Pont-sur-Sambre, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 16,17% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Le RN a lourdement gagné du terrain à Pont-sur-Sambre en 5 ans Que déduire des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? Alors qu'au niveau de la France, les résultats du Rassemblement national ont affiché plus de 30% des suffrages aux européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale apparaît plus forte encore. Le parti frontiste a en effet déjà engrangé 12 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN puisse dépasser les 40% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 51,01% largement au-dessus de la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Pont-sur-Sambre aux européennes Le panorama établi à l'issue des élections bien plus récemment encore est historique. Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral apparaît donc comme encore plus logique au moment d'observer le scrutin de ce dimanche 30 juin. Dans le détail, 453 votants de Pont-sur-Sambre ont en effet préféré le RN il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella a cumulé ainsi 51,01% des suffrages face à Valérie Hayer à 10,02% et Raphaël Glucksmann à 6,19%.

14:32 - 39,31% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Pont-sur-Sambre La typologie politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans le verdict de la présidentielle. L'élection suprême avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La figure du RN rassemblait 39,31% au premier round contre 23,16% pour Emmanuel Macron et 15,74% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 5,49% des voix pour sa part. La cheffe du RN elle conservait son avantage au 2e tour avec 59,47%.

12:32 - Le Rassemblement national en tête au premier tour des dernières législatives à Pont-sur-Sambre Le nombre de bulletins en faveur de la formation RN portée par Jordan Bardella au premier tour sera un enseignement majeur localement pour ces élections législatives. Les législatives avaient donné un très gros démarrage pour le Rassemblement national à Pont-sur-Sambre. C'est en effet Michaël Taverne qui arrivait en pôle position au premier tour avec 34,28% dans la commune, qui faisait partie de la 12ème circonscription du Nord. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 52,58%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,42%.

11:02 - Les enjeux locaux de Pont-sur-Sambre : tour d'horizon démographique Dans la ville de Pont-sur-Sambre, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des législatives. Avec une densité de population de 224 habitants par km² et un taux de chômage de 13,13%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (81,48%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 792 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,15%) et le nombre de résidences HLM (14,23% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Pont-sur-Sambre mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,42% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Participation aux dernières législatives à Pont-sur-Sambre : un regard approfondi Au fil des derniers scrutins électoraux, les 2 437 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Début juin, durant les européennes, 50,25% des personnes aptes à participer à une élection à Pont-sur-Sambre s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 49,61% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 43,98% au premier tour et seulement 44,06% au deuxième tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 18,43% le midi et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.