11:02 - Les données démographiques de Vendegies-sur-Écaillon révèlent les tendances électorales

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Vendegies-sur-Écaillon comme dans toute la France. Dotée de 481 logements pour 1 118 habitants, la densité de la ville est de 165 hab par km². Ses 63 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 330 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le bourg, 18,77% des résidents sont des enfants, et 24,01% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 35,81% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette mosaïque sociale, 48,48% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 590,67 €, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. À Vendegies-sur-Écaillon, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Hexagone.