En direct

19:50 - À Landrecies, quels pourraient être les reports du vote de gauche ? La Nupes étant terminée, que deviendront ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Nouveau Front populaire ? La réponse est complexe. Le jour du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 20,07% des bulletins dans la commune. Une poussée à compléter avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste PS-Place publique portée par Glucksmann a plus récemment cumulé 9,76% à Landrecies pour le tour unique des européennes. Mais on peut en revanche remonter ce score à 16% pour la gauche pour ces législatives dans la cité, la part de voix du leader Place Publique étant à additionner avec celles de la LFI Manon Aubry (4,84%), de Marie Toussaint (1,76%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,37%).

18:42 - L'évolution inédite du Rassemblement national à Landrecies Que conclure de cette avalanche de scores ? Alors qu'au niveau de la France, les scores du Rassemblement national se sont élevés à plus de 30% des suffrages aux élections européennes de juin, soit 8 points de plus qu'en 2019, la tendance locale semble plus forte encore. Le parti a en effet déjà engrangé 11 points ici entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse dépasser les 42% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à 50,13% à Landrecies il y a trois semaines Consulter des résultats plus récents apparaît aussi comme avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ces législatives. Il y a quelques semaines en effet, à Landrecies, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, l'a emporté, glanant 50,13% des suffrages face à Valérie Hayer à 10,29% et Raphaël Glucksmann à 9,76%.

14:32 - Landrecies avait voté Le Pen lors de l'élection présidentielle C'est probablement le choix de celui qui va présider la France qui en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. L'élection suprême avait offert un beau plébiscite à Marine Le Pen en 2022 à Landrecies. Marine Le Pen glanait 41,15% au premier tour contre 20,75% pour Emmanuel Macron et 15,6% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Landrecies n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec 7,07% des suffrages. La patronne du RN elle conservait son avantage au deuxième tour avec 63,23%.

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori ce soir Se tourner vers le scrutin législatif le plus récent fait sens au moment de l'élection du jour. Le RN arrivait en première position à Landrecies au cours des élections des députés en 2022. C'est en effet Michaël Taverne qui arrivait en tête au premier tour avec 34,92% dans la commune, qui faisait partie de la 12ème circonscription du Nord. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 53,57%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,43%.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Landrecies Quel portrait faire de Landrecies, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 1 794 logements pour 3 435 habitants, la densité de la ville est de 160 hab par km². Ses 168 entreprises témoignent d'une économie favorable. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (68,34%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 21,91% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 1955,36 euros/mois, la commune affiche un taux de chômage de 18,83%, annonçant une situation économique fragile. En résumé, à Landrecies, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Participation à Landrecies : quelles perspectives pour les législatives ? À Landrecies, l'un des facteurs forts du scrutin législatif 2024 sera immanquablement le taux d'abstention. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 54,77% au premier tour et seulement 55,61% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Landrecies ? A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, sur les 2 546 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 27,39% avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 28,99% au premier tour. Les efforts pour contrer le Rassemblement national seraient par exemple en mesure de ramener les habitants de Landrecies vers les urnes.