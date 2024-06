En direct

19:50 - Que vont trancher les électeurs de la Nupes disparue à Solesmes ? Une autre incertitude qui entoure ces élections législatives sera celle du vote de gauche après la constitution du Nouveau Front populaire. Il y a quelques jours aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 4,21% à Solesmes. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI de Manon Aubry (4,34%), l'EELV Marie Toussaint (1,05%) ou encore ceux du communiste Léon Deffontaine (2,37%) le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 11% sur place. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Solesmes, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 17,2% des votes dans la commune. Un score à comparer enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - 14 points arrachés en 5 ans par le Rassemblement national à Solesmes Difficile de trouver un sens à cette avalanche de scores. Mais des éléments apparaissent… Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du RN ont atteint plus de 30% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement a en effet déjà engrangé 14 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN arrive à près de 43% ou plus à Solesmes ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - L'énorme performance du RN à Solesmes le 9 juin Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral peut aussi sembler avisé au moment du scrutin de ce dimanche 30 juin. 59,25% des suffrages se sont en effet dirigés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux européennes à Solesmes, face à Valérie Hayer à 12,18% et François-Xavier Bellamy à 4,94%. Le mouvement nationaliste a dominé le scrutin avec 900 électeurs de Solesmes.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Solesmes lors de la dernière présidentielle La présidentielle est certainement la meilleure loupe pour appréhender au mieux une tendance politique locale. L'élection à la présidence de la République avait donné un flagrant avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La leader du Rassemblement national finissait à 45,71% au premier round contre 18,45% pour Emmanuel Macron et 15,1% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec 5,85% des suffrages pour sa part. Rebelotte pour Marine Le Pen au deuxième tour face à Emmanuel Macron avec 68,55%.

12:32 - Quel résultat à Solesmes pour le bloc présidentiel au premier tour ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera une des clés à l'échelle locale pour cette élection des députés 2024. Aux législatives en 2022 à Solesmes, le RN arrivait à la seconde position sur le podium, 35,17% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 37,16% pour Anne Laure Cattelot (LREM) au premier tour. Au deuxième, il s'arrogeait pourtant 50,11% des votes, devant les candidats LREM (49,89%). C'est donc Michaël Taverne chez les frontistes qui terminait en tête sur la ligne d'arrivée.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Solesmes Quel impact aura la population de Solesmes sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 190 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 23,41%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1956,73 €/mois, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (20,02%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (4,12%) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Solesmes mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,45% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - La mobilisation des électeurs aux élections législatives à Solesmes Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin, lors du premier tour des élections législatives à Solesmes ? Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 41,51% au premier tour et seulement 43,34% au deuxième tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,43% le midi et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 73,43% au sein de la ville, contre un taux de participation de 71,54% au premier tour, c'est-à-dire 2 282 personnes.